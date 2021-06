Pedro Hallal: 4 de cada 5 mortes não teriam acontecido se o Brasil estivesse na média mundial de combate à pandemia

"Quatro, de cada cinco mortes no Brasil estão em excesso, considerando o tamanho da nossa população", afirmou à CPI da Covid o epidemiologista Pedro Hallal, que também criticou Jair Bolsonaro. "A postura dele é a pior que nós, cientistas, observamos durante esta pandemia", acrescentou edit

247 - Em depoimento à CPI da Covid nesta quinta-feira (24), o epidemiologista Pedro Hallal afirmou que quatro de cada cinco mortes estão em "excesso" e poderiam ter sido evitadas caso o Brasil tivesse seguido as melhores práticas internacionais para o enfrentamento à pandemia do coronavírus.

"Uma de cada três pessoas que morreram de covid no mundo foi do Brasil. Quatro, de cada cinco mortes no Brasil estão em excesso, considerando o tamanho da nossa população, disse.

O médico também destacou a falta de coordenação do governo Jair Bolsonaro no país. "Não é porque é populoso, não é porque não é desenvolvido, não é por conta de pirâmide etária", afirmou.

"Não existe como defender uma série de posturas adotadas pelo presidente da República. A postura dele é a pior que nós, cientistas, observamos durante esta pandemia", acrescentou.





