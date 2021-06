Planalto diz à CPI que não registrou cinco reuniões de Bolsonaro com Osmar Terra

Questionado por meio de requerimento do senador Alessandro Vieira, o Palácio do Planalto informou não ter atas de cinco encontros de Jair Bolsonaro com o deputado negacionista Osmar Terra, conselheiro do presidente sobre os temas do tratamento precoce e da imunidade de rebanho, além de outros ministros edit

247 - O Palácio do Planalto informou à CPI da Covid que não tem o registro de cinco reuniões de Jair Bolsonaro com o deputado federal e ex-ministro Osmar Terra, conselheiro do governo no tema da pandemia, especialmente com as estratégias negacionistas do tratamento precoce e da imunidade de rebanho e contrárias ao isolamento social, o que acabou provocando muitas mortes.

O requerimento foi aprovado pelo senadores da CPI no fim de maio e pedia a descrição e a ata de cinco reuniões com a presença de Bolsonaro em janeiro. O Planalto não divulga o tema dos encontros na agenda presidencial oficial. De acordo com o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), autor do pedido, as informações seriam necessárias para “subsidiar” os trabalhos da comissão.

Conforme lembra reportagem do G1, os encontros foram mencionados pelo ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello durante depoimento “como relevantes para a definição da estratégia adotada durante a crise ocorrida na cidade de Manaus”. Pazuello disse que o governo chegou a discutir, em janeiro, uma intervenção no Amazonas durante o colapso no sistema de saúde, quando pacientes chegaram a morrer por falta de oxigênio.

As reuniões sem registro na agenda e sem ata envolveram Bolsonaro, Osmar Terra e ministros e que aconteceram nos dias 5, 6, 8, 13 e 15 de janeiro deste ano. A CPI tem o chamado ‘gabinete paralelo’ como um de seus principais focos de investigação para apurar crimes do governo federal durante a condução da pandemia.

