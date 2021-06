Renan critica postura de Wizard na CPI: "Os machões da internet ficam caladinhos aqui"

247 - O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), criticou fortemente a postura do depoente Carlos Wizard, o bilionário por trás do "Ministério da Saúde Paralelo" e o maior lobista a favor do uso da cloroquina contra a Covid-19. Wizard se recusa a responder às perguntas dos senadores, praticamente confessando sua culpa.

"O Brasil está vendo que os machões da internet ficam caladinhos aqui na CPI", disse Renan, interrompendo uma pergunta do senador Humberto Costa (PT-PE).

