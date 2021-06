Renan diz que Bolsonaro não apenas prevaricou, mas participou das negociações da vacina da corrupção

"O envolvimento do presidente da República não é por prevaricação, por saber, por ter conhecimento. O envolvimento do presidente da República é porque ele teria participado desde o primeiro momento das negociações", disse o relator da CPI da Covid, Renan Calheiros sobre Jair Bolsonaro e a Covaxin edit

247 - O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou, nesta quarta-feira (30), que Jair Bolsonaro não apenas prevaricou ao não mandar apurar as denúncias de irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin como “participou desde o primeiro momento das negociações” para a aquisição do imunizante. “Como todos sabem, o envolvimento do presidente da República não é por prevaricação, por saber, por ter conhecimento. O envolvimento do presidente da República é porque ele teria participado desde o primeiro momento das negociações”, disse Renan.

“Ele (Bolsonaro) teria participado desde o primeiro momento das negociações, falo em relação a Covaxin. No dia 8 de janeiro ele mandou uma carta para o primeiro-ministro (premiê indiano Narendra Modi), no dia 25 [fevereiro] o acordo foi fechado. Agora, quando o Queiroga suspende o contrato da Covaxin isso é uma confissão, demonstração pública de culpa. Queiroga tem sido uma espécie de Pazuello de jaleco”, completou.

