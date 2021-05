Renan vai encaminhar informações da CPI para facilitar defesa de governadores contra ação de Bolsonaro no STF

247 - O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), está convencido de que Jair Bolsonaro é "mais que negligente" no combate à pandemia e age com “pulsão de morte”. Por isso, o senador defende as medidas dos governadores em combate à pandemia, combatidas em ação do ocupante do Palácio do Planalto junto ao STF. Ele anunciou que irá repassar à Suprema Corte subsídios técnicos para que o STF julgue melhor a ação.

Renan diz que vai se manifestar como parlamentar, não como membro da CPI, na ação assinada por Bolsonaro e pela Advocacia-Geral da União que pede a revogação de atos do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraná. O relator do caso é o ministro Luís Roberto Barroso.

Renan dirá ao STF que Bolsonaro negou e continua contrariando orientações sanitárias, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

