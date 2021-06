Ricardo Barros fazia pressão para participar da estratégia do governo contra a CPI da Covid

O líder do governo na Câmara reclamava de não ser ouvido pelo Palácio do Planalto sobre a CPI da Covid no Senado edit

247 - Antes de ter seu nome envolvido no escândalo de corrupção para a compra da vacina Covaxin, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), se queixava de não participar das reuniões no Palácio do Planalto em que são definidas as estratégias para CPI da Covid, informa a jornalista Bela Megale, colunista do Globo.

Segundo o deputado federal Luís Miranda (DEM-DF), que depôs na CPI da Covid na última sexta-feira (25), Ricardo Barros é o parlamentar a quem Jair Bolsonaro se referiu ao tomar conhecimento de denúncias de corrupção no contrato de compra da vacina indiana Covaxin.

Barros responde a uma ação de improbidade administrativa. O Ministério Público Federal o acusa de ter beneficiado a empresa Global Gestão quando foi ministro da Saúde, entre 2016 e 2018. A Global é sócia da Precisa, empresa alvo da CPI da Covid em razão das negociações para vender a vacina Covaxin, do laboratório indiano Bharat Biotech.

