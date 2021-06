'Se continuar assim, será inevitável convocar Mia Khalifa à CPI', ironiza Randolfe sobre falas de Heinze

Durante o depoimento da médica Luana Araújo, o senador bolsonarista voltou a dizer que a empresa de Mia teria sido responsável por "contratar" uma pesquisa publicada na revista The Lancet que constatava a ineficácia do tratamento precoce edit

247 - O senador Ranfolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da Covid, reagiu com ironia à insistência do senador bolsonarista em citar a ex-atriz pornô libanesa Mia Khalifa durante suas perguntas a depoentes da comissão.

"Pessoal, estava refletindo aqui. Se continuar como está, considero inevitável ter que convocar a @miakhalifa pra CPI!", disse Randolfe pelo Twitter.

Nesta quarta-feira (2), durante o depoimento da médica infectologista Luana Araújo, o senador bolsonarista, defensor do o uso da cloroquina, que é ineficaz contra a Covid, voltou a mencionar Mia Khalifa. Segundo ele, a empresa de Mia teria sido responsável por "contratar" uma pesquisa publicada na revista The Lancet que constatara a ineficácia do tratamento precoce.

Ao dizer que 28 países utilizam o chamado "tratamento precoce" contra o coronavírus, o senador ouviu da especialista que o mundo tem 200 países, e que todos os outros não o utilizam.

“Não é da minha alçada”, respondeu Luana Araújo ao ser questionada pelo senador Luiz Carlos Heinze sobre uma suposta pesquisa realizada pela empresa de uma atriz pornô.

Ao ouvir que 28 países usam tratamento precoce, a médica respondeu que o mundo tem 200 países



