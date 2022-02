Randolfe diz que encerrar CPI da Covid foi "erro", porque "governo é um delinquente contumaz"

Apoie o 247

ICL

247 - O vice-presidente da CPI da Covid, que no ano passado investigou a atuação do governo Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia da Covid-19, senador Randolfe Rodrigues (Rede), defendeu, nesta quinta-feira, 3, a criação de uma nova comissão, em entrevista ao Uol.

Segundo o senador foi um "erro de análise" encerrar com a comissão passada. "Acho hoje que foi um erro ter encerrado a CPI anterior porque imaginávamos que após a CPI era possível o governo entrar nos eixos. Mas foi um erro de análise nosso, porque esse governo é um delinquente contumaz. Ele insiste nos crimes sanitários", argumentou.

"Na omissão do Estado, que deveria ter esse papel, o Ministério Público, quem foi que cumpriu no ano passado? Uma CPI no Senado Federal. Se uma instituição se omite, outra, a nossa, o Congresso Nacional, tem que cumprir o seu papel", continuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele comentou que já tem 14 assinaturas para a abertura de uma nova CPI — são necessárias 27.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE