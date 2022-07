Randolfe rebate ataque de Bolsonaro: “falo grosso com fascista”

Ocupante do Palácio do Planalto chamou o senador de "fala fina" edit

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) reagiu ao deboche de Jair Bolsonaro, que diminuiu o trabalho do parlamentar na CPI da Covid e o chamou de "fala fina".

Jocosamente, Bolsonaro alegou que poderia “ter acabado com a CPI da Pandemia rapidamente, cujo relator (sic) é o especialista em medicina intergalática, o Randolfe ‘fala fina’ Rodrigues”, durante uma reunião no Conselho Federal de Medicina (CFM). Randolfe foi vice-presidente da comissão no Senado.

“Não sei qual é a obsessão do presidente com a minha voz, mas tenho algo a dizer: eu falo grosso com fascista covarde que vive fugindo da justiça”, rebateu o senador.

Não sei qual é a obsessão do Presidente com a minha voz, mas tenho algo a dizer: eu falo grosso com fascista covarde que vive fugindo da justiça! pic.twitter.com/hemF4x0DAY July 28, 2022

