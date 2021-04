Senador Otto Alencar diz que sofreu ameaças e que governo tenta intimidar CPI da Covid

247 - O senador Otto Alencar (PSD-BA) disse nesta quarta-feira (28) que o governo federal tem tentado intimidar a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid. Alencar convocou a sessão por ser o parlamentar mais velho entre os membros da CPI, e disse que desde então vem recebendo ameaças pelo celular.

"O governo tem apelado de todas as formas para desestabilizar a CPI", afirmou o senador em entrevista à CNN Brasil.

O senador conta que desde que ele convocou a sessão da CPI na terça-feira (27), tem recebido no celular mensagens com ameaças, mais de 500 mensagens, informa o UOL.

Para Alencar, o governo Bolsonaro está por trás do pedido feito na Justiça para tentar barrar a escolha do senador Renan Calheiros (MDB-AL) como relator da CPI. Ele diz ainda que o medo do governo com a CPI da Covid é praticamente uma confissão de culpa.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.