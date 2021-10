'Vou ter que ser convencido', diz Aziz sobre relatório da CPI acusar Bolsonaro de genocídio

"Todos sabem das minhas divergências com o presidente, mas eu não posso ir além. Eu tenho que ter essa cautela, eu não vejo, só se alguém me convencer desse crime", disse o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz edit

247 - O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), disse que precisará ser “convencido” da acusação do crime de genocídio cometido por Jair Bolsonaro durante a pandemia. O relator, Renan Calheiros (MDB-AL), pretende imputar ao ex-capitão este e outros crimes no documento final que deverá ser apresentado na próxima semana.

"Vou ter que ser convencido de que Bolsonaro cometeu o crime de genocídio. Nós demos o prazo até o dia 15 deste mês, que é hoje, para que o Renan fizesse o relatório, com auxílio de pessoas qualificadas. Se for colocar o presidente como genocida, eu queria saber qual foi o genocídio. Todos sabem das minhas divergências com o presidente, mas eu não posso ir além. Eu tenho que ter essa cautela, eu não vejo, só se alguém me convencer desse crime", afirmou Aziz em entrevista ao UOL News.

