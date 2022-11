A biografia de Paulo Freire em quadrinhos

Apoie o 247

A Editora Draco lança a pré-venda no Catarse do quadrinho Paulo Freire #PRESENTE, de Rogério Faria (Marighella #LIVRE), Ricardo Sousa (ZéMurai), Jefferson Costa (Jeremias - Pele) e Ren Nolasco (Só Ana). A obra busca apresentar o educador a uma nova geração, mas também permitir um reencontro àqueles que conhecem sua história.

São quatro narrativas de 20 páginas cada uma que seguem Paulo Freire da infância ao legado nos dias de hoje, destacando-se a experiência de alfabetização em Angicos-RN, a escrita da obra “Pedagogia do Oprimido” no exílio no Chile, sua contribuição a uma África recém-independente, seu retorno ao país e sua participação no debate sobre políticas públicas de educação, quando chegou a ser secretário de educação no município de São Paulo. Vamos de 1930 até os dias atuais, passando por Brasil, Chile, Genebra e Guiné-Bissau, descobrindo um ser humano generoso, que dedicou sua teoria e sua prática para mudar as vidas das pessoas, mudar o mundo.

O prefácio de Paulo Freire #PRESENTE foi escrito por padre Júlio Lancellotti, amigo do educador, incansável na luta pela população em situação de rua. Já o posfácio é de autoria da professora Eneide Araujo, aluna de Paulo Freire na experiência revolucionária de alfabetização em Angicos-RN em 1963, quando tinha seis anos.

O projeto foi contemplado pelo ProAC-SP 2021, contando com apoio do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Para saber mais sobre a obra e garantir seu exemplar, você pode conferir a campanha no Catarse ( https://www.catarse.me/freire ). A campanha vai até o dia 24 de novembro.

Paulo Freire #PRESENTE é uma publicação da Editora Draco, em formato 17 cm X 24 cm, com 96 páginas em preto e branco em papel pólen bold. A capa será feita em papel cartão com boa gramatura.

Sobre os autores

ROGÉRIO FARIA

Editor-assistente da Editora Draco, colaborando em diversas obras. Roteirizou Retratos Brutos (2022) e Marighella #LIVRE (2020). Tem participação nas coletâneas Dez Maneiras de Morrer (2022), Astrum Argentum de Aleister Crowley (2021) e Arquivos Secretos da Segunda Guerra Mundial (2020). Em 2022, estreia oficialmente na literatura com um conto em Estranho Brasil Colonial. Sempre pela Draco.

Site: www.rogeriofaria.com

RICARDO SOUSA

Quadrinista e ilustrador, começou sua carreira profissional em 2007, trabalhando com ilustrações, quadrinhos institucionais e digitais. Autor de Zémurai, lançou dois volumes com histórias do personagem pelo selo Zapata Edições. Participou de Histórias Passageiras, O Legado Vudakol, Marighella #LIVRE e as adaptações para quadrinhos Robin Hood e Arsène Lupin, o Ladrão de Casaca, para o selo Principis.

Instagram: @peresou

JEFFERSON COSTA

Quadrinista, autor de Roseira, Medalha, Engenho e outras histórias, HQMix 2020 de melhor Edição Especial, melhor desenhista e roteirista revelação; HQ da biografia do músico Fela Kuti; livro infanto-juvenil ilustrado Anansi; GraphicMSP Jeremias - Alma, HQMix 2021; GraphicMSP Jeremias - Pele, vencedor dos prêmios Jabuti e HQMix 2019; La Dansarina, HQMix 2015 de Edição Especial; adaptação de A Tempestade, de Shakespeare, HQMix 2013 Adaptação para os Quadrinhos, e A Dama do Martinelli. Lançamento de Amantikir em 2022.

Instagram: @jeff_costa_rm

REN NOLASCO

Norte-rio-grandense, atualmente acumulando plantas e bichos em Fortaleza-CE. Começou a fazer rabiscos em formato de tirinhas para a internet em 2014. Hoje, de quadrinhos à ilustração, animação à editorial, se envolve desenhar e contar boas histórias, já fez de tudo um pouco. Foi quatro vezes indicade ao Troféu Angelo Agostini e HQ Mix, já levou o seu trabalho por todo o Brasil e para o exterior, e é apaixonade pelo conceito de gays trambiqueiras. Treina pra ser uma mulher fortona, mas, enquanto não chega lá, continua falando muita besteira no Twitter.

Site: www.atxnolasco.com Redes sociais: @ren_nolasco

Como adquirir

O quadrinho está em pré-venda na plataforma Catarse até o dia 24 de novembro, com várias opções de recompensas. Para apoiá-lo e adquirir um exemplar, basta acessar catarse.me/freire

