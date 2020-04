Área da Cultura sofrerá impacto de R$ 100 bilhões com coronavírus, alerta especialista

A maior preocupação deve ser impedir a falência das empresas do ramo. Elas ocupavam 5,2 milhões de pessoas em 2018, segundo o IBGE edit

247 - O coordenador do mestrado profissional em gestão de economia criativa da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), João Luiz de Figueiredo, avalia que as atividades econômicas relacionadas à cultura precisam de investimento específico do governo federal.

À Folha de S. Paulo, Figueiredo estima que o prejuízo na área, que responde por 2,64% do PIB brasileiro, pode ultrapassar os R$ 100 bilhões. Agora, porém, a maior preocupação deve ser impedir a falência das empresas do ramo. Elas ocupavam 5,2 milhões de pessoas em 2018, segundo o IBGE.

"Os mais prejudicados serão aqueles que trabalham diretamente com a cultura, em especial em atividades que dependem de aglomerações, como teatro e shows", diz Figueiredo.

Segundo um estudo da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a Abrape, 51,9% dos eventos programados para este ano no Brasil foram cancelados, adiados ou estão em situação incerta. A entidade calcula que as perdas somem R$ 90 bilhões quando a conta inclui o impacto indireto dos eventos.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso