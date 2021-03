‘Arte e Resistência’ chega ao décimo programa na TV 247 com artistas consagrados e ativos politicamente

Conversas são conduzidas pelo músico e ativista político Jean Goldenbaum e transmitidas aos domingos às 16h. Edição deste domingo (7) será com a atriz Lucélia Santos edit

247 - Desde janeiro, a grade de programação da TV 247 tem trazido conversas com diversos artistas que vão ao ar todos os domingos às 16h. Apresentado pelo músico e colunista do Brasil 247 Jean Goldenbaum, o programa ‘Arte e Resistência’ entra no mundo da arte brasileira, passando pela história dos entrevistados e também de seu ativismo político.

Nas dez primeiras edições, já passaram pelo programa grandes nomes como os atores Caco Ciocler, Sergio Mamberti e Paulo Betti, os músicos e compositores Tom Zé, Chico César e Zeca Baleiro, o artista plástico José Roberto Aguilar, a poeta Elisa Lucinda, a atriz Lucélia Santos e o chargista Renato Aroeira.

Jean comanda os bate-papos da Alemanha, país onde reside e é professor do Centro Europeu de Música Judaica da Universidade de Música de Hannover. Reflexões sobre a função social da arte e a história do papel dos artistas na luta política e na transformação das sociedades são assuntos discutidos de forma profunda, mas ainda assim espontânea e fluida.

Aqui a lista com todas as edições . Aqui o link do programa deste domingo (6), com Lucélia Santos, e abaixo a última entrevista, com Elisa Lucinda:

