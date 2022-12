Artistas convidados para "Lulapalooza" não receberão cachê

Apoie o 247

ICL

247 - Os mais de 20 artistas convidados para apresentações na posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não receberão cachê. Eles se organizaram por conta própria para estar em Brasília (DF) em 1º de janeiro, mas terão de arcar com os gastos de locomoção, hospedagem e alimentação.

De acordo com informações publicadas neste sábado (3) pelo site Poder 360, os partidos da coligação do PT ficarão responsáveis pelo pagamento dos equipamentos de som, iluminação e montagem dos palcos.

A futura primeira-dama, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, está organizando o evento "Festival do Futuro", apelidado nas redes sociais de "Lulapalooza", uma adaptação do nome do festival Lollapalooza.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.