Artistas gravam vídeo por reforma agrária e em apoio ao MST

No vídeo, artistas como Caetano Veloso, Camila Pitanga, Letícia Sabatella Bela Gil e Caco Ciocler pedem apoio à reforma agrária no Brasil e ao MST, além de fazerem referência aos 25 anos do conflito de Eldorado dos Carajás, quando 19 agricultores sem-terra foram mortos pela PM do Pará edit

247 - Artistas como Caetano Veloso, Camila Pitanga, Letícia Sabatella Bela Gil e Caco Ciocler, entre outros, gravaram um vídeo em apoio à reforma agrária no Brasil e ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Material relembra os 25 anos do conflito de Eldorado dos Carajás, quando 19 agricultores sem-terra foram mortos durante uma operação da Polícia Militar do Pará.

Segundo a coluna da Jornalista Mônica Bergamo, o material foi produzido pelos grupo 342 Artes e pela Mídia. O vídeo também chama a atenção para o fato de que milhões de pessoas sofrem com a fome em meio à pandemia de Covid-19.

Anualmente, o MST realiza uma série de atos intitulado “Abril Vermelho” para relembrar a luta do movimento pela reforma agrária no Brasil. Neste ano, porém, a direção da entidade orientou os assentados a participarem da “Parada pela Vida”, incentivando as pessoas ficarem em suas casas para evitar a propagação da Covid-19.

Veja o vídeo.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.