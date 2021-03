Ator Edson Montenegro, de ‘Cidade de Deus’, morre de Covid aos 63 anos

Ele estava intubado na UTI do Hospital Paulistano, na Bela Vista, em São Paulo. “Meu pai descansou”, postou a filha Juliana Tavares postou no Instagram edit

247 - O ator Edson Montenegro morreu na noite deste sábado (20) aos 63 anos por complicações da Covid-19.

Ele estava intubado na UTI do Hospital Paulistano, na Bela Vista, em São Paulo.

O ator ficou conhecido por seu papel no filme Cidade de Deus, em que interpretou o pai do protagonista “Buscapé”.

Em uma postagem no Instagram, Juliana Tavares, filha do ator, agradeceu o apoio. “Meu pai descansou. Em nome de toda a família, obrigado por toda a corrente do bem em oração e toda energia positiva que emanaram”, escreveu.

Vários atores fizeram homenagens a Montenegro nas redes sociais.

