Bolsonaro se reúne com cantores sertanejos

247 - Jair Bolsonaro (PL) recebeu cantores sertanejos nesta segunda-feira (17) no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência em Brasília (DF). Participaram do encontro nomes como Zezé di Camargo (da dupla com Luciano), Chitãozinho (da dupla com Xororó), Gusttavo Lima, Leonardo, Fernando (da dupla com Sorocaba) e Sula Miranda.

"A vinda do Gusttavo Lima e do Leonardo é uma marca para nós. O que nós queremos com isso? Cada vez mais mostrar que temos dois lados bastante distintos. Um, em especial por mim também, a questão do livre mercado, não regulamentação, o agronegócio, mais que orgulho nacional, garante a nossa segurança alimentar", disse o ocupante do Planalto à imprensa.

Os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Fábio Faria (Comunicações) também participaram da reunião.

