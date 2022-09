Bolsonaro usa leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo como feitos de seu governo, mas vetou ambas

Bolsonaro foi massacrado nas redes ao citar as duas leis como pontos fortes da Cultura em seu governo: 'limpa a boca para falar no Paulo Gustavo, Bolsonaro' edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) foi massacrado nas redes sociais após citar no debate entre presidenciáveis na TV Globo, na noite desta quinta-feira (29), as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo como feitos de seu governo no setor cultural.

Bolsonaro vetou as duas leis.

