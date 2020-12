Brasil não aprova aborto por acreditar em “mamadeira de piroca”, diz Alexandre Nero

Guilherme Simmer, Metrópoles - O ator Alexandre Nero fez uma publicação em suas redes sociais elogiando a o governo argentino por descriminalizar o aborto no país e comparou com a situação do Brasil, alegando que algo parecido não aconteceria porque o brasileiro acredita em “mamadeira de piroca”.

Em seu Twitter, o ator compartilhou uma imagem de uma placa com os dizeres: “O que aconteceu lá na Argentina não vai acontecer aqui, porque brasileiro acredita em mamadeira de piroca”.

Se a gente já era atrasado, com o Bolsonaro eleito, entramos num abismo civilizatório sem precedentes. Serão décadas para refazer o estrago December 30, 2020

