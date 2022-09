Bruno Gagliasso ironiza 'look Paris' de Ciro Gomes na Globo

"Acertou na escolha", escreveu o ator no Twitter edit

247 - O ator Bruno Gagliasso, apoiador do ex-presidente Lula (PT), ironizou a roupa usada por Ciro Gomes (PDT) durante debate de presidenciáveis na TV Globo na noite desta quinta-feira (30).

Gagliasso destacou as cores da bandeira da França no 'look' de Ciro, sugerindo que o candidato vai novamente a Paris em caso de um segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro (PL).

Em 2018, Ciro Gomes foi duramente criticado por deixar o país - quando teria ido a Paris, na França - enquanto Fernando Haddad (PT) disputava o segundo turno contra Bolsonaro.

