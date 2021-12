Caetano Veloso declara voto em Lula no Roda Viva, ao ser questionado por Vera Magalhães

Apoie o 247

247 – "Após apoiar Ciro Gomes (PDT) para a presidência da República nas eleições de 2018, o cantor Caetano Veloso confirmou que está decidido a votar em Lula no pleito de 2022. Ao ser questionado sobre a quem vai doar o apoio nas urnas, ele foi direto ao responder que 'já está' com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração foi feita na edição desta segunda-feira (20/12) do programa Roda Viva, da TV Cultura", aponta reportagem de Talita de Souza , no Correio Braziliense.

“Você vai de Lula?”, perguntou a repórter Vera Magalhães. “Total”, respondeu enfático. “Eu já estou de Lula, de certa forma, porque as coisas estão configuradas. Meu coração está com Lula e com Ciro”, afirmou. A declaração foi feita logo após o cantor dizer que não sabia se definir politicamente, mas que estava “à esquerda de mim mesmo”.

