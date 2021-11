Cantor Marcelo Falcão, ex-O Rappa, tem prisão decretada pela Justiça por não pagar pensão alimentícia

No processo, o músico afirma não ter condições de pagar a dívida, que ultrapassa os R$ 80 mil edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - O ex-vocalista da banda O Rappa, Marcelo Falcão, teve prisão decretada pela Justiça, na tarde desta sexta-feira (12/11), por causa de problemas no pagamento de pensão alimentícia. A informação é da colunista Fábia Oliveira, do Em Off.

Segundo a jornalista, o cantor não quis pagar pensão alimentícia à sua filha Ágatha. Entretanto, por conta da pandemia, a prisão de Falcão será domiciliar e terá duração de dois meses. O decreto já foi emitido, mas, atualmente, o música se encontra no exterior.

Continue lendo no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE