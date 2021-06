Cartunista Brum no Charge Falada: “esse Wizard parece um desenho mal feito”

Na conversa com os colegas Aroeira e Miguel Paiva, o artista e ativista falou de seu amor pelo trabalho, escolheu suas charges favoritas e deu suas canetadas no cenário político. Ouça edit

247 - O novo entrevistado do podcast Charge Falada foi o cartunista Brum, cujo trabalho é reconhecido como de um verdadeiro ativista.

O artista foi um dos integrantes do movimento Charge Continuada, ação de um grande grupo de chargistas em solidariedade a Renato Aroeira, que publicou um desenho associando Jair Bolsonaro ao nazismo e passou a ser investigado pelo Ministério da Justiça. O movimento recebeu o Prêmio Vladimir Herzog.

Sua charge ‘A Marquinha’, que trata da violência contra a mulher, publicada no jornal Tribuna do Norte, de Natal, também já foi consagrada com o Prêmio Vladimir Herzog e entrou definitivamente para a galeria das charges históricas.

Brum nasceu em Maricá, no Rio de Janeiro, mas vive em Natal, no Rio Grande do Norte, há 15 anos.

“Adoro o que faço. Um dia, fiquei no carro dando voltas com o Jaguar para ficar mais tempo com ele antes de deixá-lo no hotel”, relatou, durante o programa, entre tantas histórias contadas.

Na conversa com seus colegas Aroeira e Miguel Paiva, ele falou também de seu amor pelo trabalho de chargista, escolheu suas charges favoritas, revelou por que trocou Maricá por Natal e deu suas canetadas no cenário político.

“Esse Carlos Wizard parece um desenho mal feito que a gente vê no Cartoon Network.”

Brum vem criando charges antológicas neste período de tanta efervescência política no Brasil. É só passar a frequentar suas redes sociais. Além de escolher a sua própria charge, a charge do coleguinha e a histórica, um quadro tradicional do podcast, Brum entrou na onda dos apresentadores da ‘hora do bundão da semana’ e de quem pagou o mico.

Ouça aqui o Episódio 21 do podcast Charge Falada , disponível nas principais redes sociais de podcasts, como Spotify e Google Podcasts.

