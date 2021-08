Chico Buarque e Carol Proner decidem se casar

247 – O cantor e compositor Chico Buarque e a jurista Carol Proner decidiram se casar. "Os nomes do cantor e compositor e da professora da UFRJ (Universidade Federal do Rio) aparecem no Diário Oficial da Justiça do Rio, que anuncia a intenção do casal. A publicação foi feita pelo cartório do 3º Distrito de Petrópolis, na região serrana do Rio, e foi feita na semana passada. A oficial registradora, Patricia Baranda, afirma que todos os documentos exigidos por lei foram apresentados", informa o site F5 ."

Chico é pai de Helena, Sílvia e Luísa, as três do casamento com Marieta Severo, 74. Carol Proner é mãe de Francisco, 21, e Bárbara, 20", informa o F5.

