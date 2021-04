Contra medidas de isolamento, Sérgio Reis ameaça Doria e Bruno Covas: "querem apanhar na cara?" (vídeo)

247 - O cantor bolsonarista Sérgio Reis, em live realizada na quarta-feira (14), ameaçou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB).

Em um discurso fortemente ideológico, o artista protestou contra as medidas de isolamento social adotadas na cidade e no estado de São Paulo e acusou os governantes de estarem matando o povo de fome. "Será que eu preciso ir aí meter a mão na cara de um de vocês?", intimidou Reis.

"Está um inferno aqui em São Paulo. Brigando com o prefeito, brigando com o governador. O que vocês querem fazer com o nosso povo? 'Hein', Doria? 'Hein', Covas? O que vocês querem fazer com a gente? Será que eu preciso ir aí meter a mão na cara de um de vocês? E eu faço. Fujam de mim. Eu não estou aceitando mais ser amigo de vocês. Isso é verdadeiro, é ao vivo. O que vocês estão fazendo com nossos comerciantes, com as pessoas. Vocês estão matando o povo de fome. O que vocês querem? Que a China tome conta da gente? Ou querem apanhar na cara? Porque vocês merecem" falou.

O cantor ainda disse que, se processado por suas declarações, irá organizar atos em frente às casas de Doria e Covas. "Me processa, fala que eu estou errado. Vocês vão ver o que vai virar a frente da casa de vocês, se vocês acham que o povo não está comigo. Pensa bem nisso. Eu não me manifestei até hoje, estou quieto lá para não pegar essa Covid. Mas o povo está morrendo de fome. Vocês são muito culpados".

Dória e Covas eu vou aí e meto a mão na cara de vocês!!!



SÉRGIO REIS pic.twitter.com/Ir4ZRG59yk April 15, 2021

