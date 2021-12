Em Recife, Vanessa da Mata ensaia “nem um, nem outro” e ouve coro “Lula la”

Apoie o 247

Revista Fórum - Não são só as pesquisas que apontam o favoritismo de Lula entre eleitores do Nordeste na disputa às eleições presidenciais em 2022. Tentando construindo um discurso isentão em show no Recife neste sábado (11), Vanessa da Mata sentiu a força do ex-presidente na região.

Durante a apresentação, a cantora iniciou um discurso político e, após ouvir um “fora, Bolsonaro” ensaiou um discurso de “nem um, nem outro”, quando foi interrompida pela plateia.

“Olê, olê, olê, ola! Lula! Lula!”, entoou a multidão, interrompendo a cantora.

