Emicida sobre Bolsonaro: 'tem que ir para o esgoto, de onde ele nunca deveria ter saído' (vídeo)

247 - O rapper Emicida bateu duro em Jair Bolsonaro (PL), nesse sábado (11), em apresentação no Festival João do Rock, no município de Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo.

"Ei, faz um favor para mim? Chega aí outubro e manda esse lixo para o esgoto de onde ele nunca deveria ter saído", disse, puxando novamente o coro de "ei, Bolsonaro vai tomá no cu".

Em outras apresentações, a plateia cantou em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

falou tá falado @emicida pic.twitter.com/GDcEXuNQyZ
— Laboratório Fantasma (@lab_fantasma) June 12, 2022

