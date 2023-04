Escolha da canção "Um novo tempo" de Ivan Lins e Vítor Martins foi do Itamaraty

Apoie o 247

247 – A execução da canção "Um novo tempo", de Ivan Lins e Vítor Martins, pelo exército chinês, foi uma escolha do Itamaraty, repassada ao cerimonial chinês. Composta em 1980, quando o Brasil vivia sob uma ditadura militar, a canção retrata a esperança de um novo tempo e tem semelhanças com o período atual. Depois de seis anos de humilhação internacional, após o golpe de 2016 e os governos ultrajantes de Michel Temer e Jair Bolsonaro, o Brasil resgatou sua soberania com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Confira a emoção de Ivan Lins:

