Escritor Sérgio Sant´Anna morre aos 78 anos por Covid-19

Revista Fórum - O escritor Sérgio Sant’Anna, de 78 anos, morreu neste domingo (10), vítima do coronavírus. Um dos principais autores do país, ele estava internado no hospital Quinta D’Or, em São Cristovão, Zona Norte do Rio de Janeiro, desde o dia 3, com os sintomas da doença.

O escritor chegou a fazer diálise, por conta dos rins que passaram a não funcionar adequadamente. Ficou sedado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob os cuidados de um respirador, mas não resistiu.

