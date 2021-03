Esposa de Mario Frias chama pandemia de Covid-19 de “fraudemia”

Tácio Lorran, Metrópoles - A publicitária Juliana Cammati da Silva Frias, esposa do secretário da Cultura, Mario Frias, disse que a pandemia do novo coronavírus, que já deixou mais de 262 mil mortos no país, é uma “fraudemia”.

Em sintonia com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), ela disse também que “o problema são os governadores e prefeitos”, segundo registro feito pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

