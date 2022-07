'Expliquei para ele a estratégia de marketing para vencer', diz Anitta sobre Lula

Apoie o 247

247 - A cantora Anitta disse ter conversado com Luiz Inácio Lula da Silva antes de declarar apoio à campanha do petista e afirmou que sugeriu ao ex-presidente a estratégia de marketing que, segundo ela, deverá ser utilizada nas redes sociais para assegurar que ele seja eleito à Presidência da República no pleito de outubro.

“Conversei com o Lula inclusive antes. Falei: ‘olha, Lula, eu nunca fui petista, nunca votei em você. Porém, nessas eleições, estarei ao seu lado, apoiando, se quiser apoio em mídias sociais, que eu entendo bastante, TikTok, essas coisas, vou apoiar. Expliquei para ele a estratégia de marketing que eu acredito que funcione para virar”, disse Anita a jornalistas portugueses, de acordo com a Folha de S. Paulo.

Anitta disse, ainda, que um dos fatores que a motivaram a apoiar a candidatura de Lula foi o crescimento da intolerância religiosa durante o governo Jair Bolsonaro. "Sou do candomblé, por exemplo. A quantidade de terreiros incendiados no Brasil, a intolerância religiosa. Acho que, primeiro, neste momento, a gente tem que lutar para isso. E aí na próxima eleição a gente pensa nos ideias que de fato a gente acredita", observou.

