Famosos e anônimos se despedem de Nicette Bruno: 'Covid-19 leva mais uma estrela'

Imediatamente após o anúncio da morte de Nicette, muitos artistas e brasileiros em geral utilizaram as redes sociais para expressar admiração pela atriz edit

247 - Morreu neste domingo (20) a atriz Nicette Bruno, aos 87 anos, vítima da Covid-19.

Imediatamente após o anúncio da morte da artista, diversos famosos e também anônimos passaram a expressar sua admiração pelo trabalho de Nicette.

Muitos deles lembraram da atuação da atriz como Dona Benta, em Sítio do Picapau Amarelo.

"Gente, Nicette Bruno foi e será minha eterna Dona Benta. Como isso fez parte da minha infância e me marca até hoje. Lembro a primeira vez que a vi no Teatro e não me contive em lágrimas pela emoção", escreveu um internauta.

Veja as repercussões:

A nossa querida Nicette Bruno nos deixou hoje. Mais uma vítima da covid. Nicette fez história na televisão brasileira. Tive o privilégio de trabalhar com ela. Aos familiares, amigos e fãs, deixo meu apoio e o meu carinho. 💙 Descanse em paz! #nicettebruno #rip December 20, 2020





Mais uma estrela nos deixa. Nicette Bruno.💔

Só temos a agradecer tantas alegrias e emoções ela nos trouxe com sua carreira incrível.

Um beijo a toda familia. https://t.co/j4c4tCsIKW — Erika Januza (@erikajanuza) December 20, 2020

Mais um dia de tristeza. Perdemos uma das maiores artistas do país. A COVID-19 agora também nos deixou sem Nicette Bruno. Que Deus conforte a família, os amigos, e todos nós fãs e órfãos de Nicette. E que venha logo a vacina para todos. https://t.co/PQCxxpOa2U — Randolfe Rodrigues 🇧🇷 (@randolfeap) December 20, 2020

Gente, Nicette Bruno foi e será minha eterna Dona Benta. Como isso fez parte da minha infância e me marca até hoje. Lembro a primeira vez que a vi no Teatro e não me contive em lágrimas pela emoção. pic.twitter.com/Z5neDbu0BN — Matheus Pacífico 🎄 (@OiMathy) December 20, 2020

E essa doença terrível leva mais uma estrela... Nicette Bruno nos deixa depois de mostrar outra vez a garra que tinha, e a mulher guerreira que sempre foi... Tenho crtz que continuará brilhando muito lá no céu, e se unirá ao seu fiel companheiro de mais de 66 anos... 🥺🤍 pic.twitter.com/JGktddaXDK — ℝ𝕒𝕪 𝕙𝕠𝕨 𝕒𝕣𝕖 𝕪𝕠𝕦? (@ray_cristina_) December 20, 2020

Perdemos a querida Nicette Bruno pra essa doença horrível. Uma artista que marcou gerações. A minha solidariedade à família e amigos!https://t.co/pAT0AiNM3M — David Miranda (@davidmirandario) December 20, 2020

Nicette Bruno marcou a vida de muita gente como a Dona Benta do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Uma geração inteira lamenta a perda de uma avó para o coronavírus. Se você tem a sorte de ainda ter sua avó viva, pense nisso nesse Natal pic.twitter.com/u6fcH67A6F — Lucas Rohan (@lucasrohan) December 20, 2020

Quem lembra do discurso da Nicette Bruno contra a homofobia? “É curioso que fica se pensando na homossexualidade como se fosse algo estranho, diferente, como se fosse um defeito. É não é. Meu Deus. É a individualidade da pessoa. Você pode ter dez filhos e os dez serão diferentes” — Bárbara Saryne (@BarbaraSaryne) December 20, 2020

Meus sentimentos à família da querida Nicette Bruno. Tive a alegria de escrever personagem de Nicette em Andando Nas Nuvens. Juju, mãe possessiva e doida do Marcos Palmeira. Aprontava horrores e pagava mico com a ex-nora, Julia Lemmertz. Divertidíssimas. Descanse em paz, estrela. — Letícia Dornelles (@L_Dornelles) December 20, 2020

Muito triste a partida da doce Nicette Bruno, a nossa vó Iná de “A Vida da Gente”. Obrigada pelos sorrisos, pelo aprendizado, pela paz e carinho que sempre passou para nós. Descanse em paz. Envio meu amor aos amigos e familiares ❤️🙏🏻 pic.twitter.com/WJAkPv3zci — Regiane Alves (@RegianeAlves) December 20, 2020

O conhecimento liberta. Saiba mais