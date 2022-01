Fernanda Takai manterá em seus shows a música "Com açúcar, com afeto", que Chico Buarque decidiu não cantar mais

Autor da música, feita a pedido de Nara Leão, Chico Buarque já não cantava "Com açúcar com afeto" há vários anos edit

247 - A cantora Fernanda Takai, da banda Pato Fu, anunciou neste sábado (29) que manterá no repertório de suas apresentações a música "Com açúcar, com afeto", de Chico Buarque.

"Fiz a lista do meu novo show. já tinha colocado "com açúcar, com afeto". E ela vai continuar. Adoro a canção, a história sobre como surgiu, muito bem escrita. Uma letra que dá voz a uma personagem. Um espaço bem delimitado na arte", escreveu Takai.

Durante entrevista ao documentário "O Canto Livre de Nara Leão", dirigida por Renato Terra, Chico disse que não cantaria mais a canção, que ele já não canta há mais de 30 anos, por acreditar que a canção é preconceituosa contra as mulheres.

A música foi o resultado de um pedido que Nara Leão fez ao cantor e compositor. "Gostei de fazer, a gente não tinha esse problema. É justo que haja... As feministas têm razão, vou sempre dar razão às feministas, mas elas precisam compreender que naquela época não existia, não passava pela cabeça da gente que isso era uma opressão, que a mulher não precisa ser tratada assim", diz Chico Buarque. "Elas têm razão. Eu não vou cantar 'Com açúcar e com afeto' mais e, se a Nara estivesse aqui, ela não cantaria, certamente", acrescenta.

