Fernanda Torres sobre governo Lula: "se importa, não só com a cultura, mas com o país"

247 - A atriz e escritora Fernanda Torres participou do programa Roda Viva, da TV Cultura, exibido nesta segunda-feia (8) e elogiou o governo do presidente Lula, quando questionada sobre a diferença da atual gestão com a anterior de Jair Bolsonaro.

“O governo de hoje é um governo que se importa, não só com a cultura como com o próprio país. É claro que a gente tem fisiologismo, é um inferno isso, mas também é parte da política e a gente deve lutar, mas claro que as pessoas que estão aí hoje não são loucos de pedra, antivacinas, antivida”, defendeu.

