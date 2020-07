Ícone da Bossa Nova e do cinema novo, músico Sérgio Ricardo falece no Rio aos 88 anos

Cantor e compositor Sérgio Ricardo estava internado no Hospital Samaritano, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e veio a óbito por insuficiência cardíaca edit

247 - O cantor e compositor Sérgio Ricardo, considerado uma das figuras mais importantes na MPB na luta pelo retorno da democracia durante a ditadura militar, faleceu nesta quinta-feira (23), aos 88 anos. Ele estava internado no Hospital Samaritano, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e veio a óbito por insuficiência cardíaca.

Sérgio, cujo nome de batismo era João Lutfi, estava internado há quatro meses e chegou a se contaminar pela Covid-19, mas se recuperou da doença. O músico, que tocou no famoso Festival da Bossa Nova do Carnegie Hall de 1962, em Nova York, também compôs a trilha sonora dos filmes Deus e o Diabo na Terra do Sol e de Terra em Transe, dirigidos por Glauber Rocha.

O músico também produziu canções que marcaram a música brasileira como Zelão, Folha de Papel, Esse Mundo é Meu, O Nosso Olhar, Enquanto a Tristeza não Vem, Barravento e A Fábrica, entre outras.

