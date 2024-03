Justiça atende a pedido feito pela defesa de Caetano Veloso e penhora receita da venda de livros de Olavo de Carvalho

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A 50ª Vara Cível do Rio atendeu o pedido feito pela defesa do cantor Caetano Veloso e determinou a penhora dos valores arrecadados pela Editora Record com a venda dos livros de Olavo de Carvalho, morto em janeiro de 2022. A informação foi publicada nesta segunda-feira (4) pela coluna de Ancelmo Gois.

Guru de Jair Bolsonaro, o escritor foi condenado a pagar multa diária de R$ 10 mil por não ter retirado das redes sociais ofensas publicadas em 2017 acusando o músico de pedofilia. O valor tinha chegado a cerca de R$ 3,3 milhões.

continua após o anúncio

De acordo com o juiz Guilherme Pedrosa Lopes, a universalidade de bens do espólio do escritor bolsonarista responde pelas dívidas contraídas por ele enquanto não for finalizado o inventário.

A execução da sentença vencida por Caetano deve continuar direcionada ao espólio. A Editora Record informou à Justiça que os valores referentes aos livros de Olavo de Carvalho, atualmente, chegaram ao montante de R$ 8.016,40.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: