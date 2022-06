Justiça condena Gusttavo Lima por citar número de celular em música

Apoie o 247

247 - A Justiça de São Paulo condenou o cantor de sertanejo Gusttavo Lima a pagar uma indenização de R$ 50 mil à proprietária de um celular com o número citado na música "Bloqueado". L.C. disse ao Judiciário ter recebido ligações e mensagens de fãs do artista pelo WhatsApp e, como consequência, soube que o seu número foi mencionado na canção. A informação foi publicada nesta quarta-feira (1) pela coluna de Rogério Gentile, no portal Uol. De acordo com dados do processo judicial, a música teve, até 15 de dezembro, 12,8 milhões visualizações no Youtube e foi reproduzida 9,8 milhões de vezes no Spotify

A proprietária do número disse que passou a receber mais ligações e mensagens estimular, por meio de redes sociais, as pessoas a telefonar para descobrir quem era o dono da linha. "Tal fato gerou uma enxurrada de ligações e mensagens", declarou a defesa da mulher à Justiça.

Segundo a juíza Tamara Hochgreb Matos, mesmo sem indícios de que Gusttavo tenha tido a intenção de prejudicar a proprietária, "ele não teve a mínima cautela ao mencionar no refrão de sua música um número de telefone existente, de titularidade de pessoa desconhecida".

O cantor pode recorrer da decisão. Ele não apresentou defesa no processo.

A música

Gusttavo Lima é o interprete da canção, que foi composta por Rodrigo Reis, Renno Poeta e Kinho Chefão.

Leia um trecho da canção na qual ele cita o celular (que está omitido), conforme a letra abaixo:

"Eu sei que não posso ligar

Pra quem já me esqueceu

Coração prometeu nunca mais recair

Só que agora perdeu, tá sem dignidade

Me bateu uma saudade

Daquelas que o coração arde

9xxx-xxxx

Olha eu recaindo outra vez"

Polêmicas

O artista, que chorou na live da segunda-feira (31), se envolveu em algumas polêmicas recentemente por causa de investigações sobre contratos para shows. Um deles ficou marcado para junho, no município de Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas Gerais. O Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) investiga o contrato, de R$ 1,2 milhão.

A prefeitura da cidade desviou dinheiro para o gasto com a apresentação do artista. O executivo municipal cancelou o evento de Gusttavo Lima por conta das denúncias de irregularidades.

Em outro contrato investigado, na cidade de São Luiz, Sul de Roraima, onde o cantor teve um show por R$ 800 mil marcado para dezembro. Com apenas dois hotéis, o município tem um PIB de R$ 147,6 milhões, o segundo mais baixo do estado.

O Ministério Público do Rio de Janeiro também abriu um inquérito para investigar se houve irregularidades na contratação de Gusttavo Lima para um show em Magé, a 100 quilômetros da capital fluminense, por R$ 1 milhão.

