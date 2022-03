Lenine declara apoio a Lula: "a hora é agora e a nossa história exige!"

Postagem do cantor nas redes sociais foi feita um dia após o ex-presidente Lula se reunir com um grupo de artistas para discutir assuntos relacionados à Cultura edit

247 - O cantor e compositor Lenine usou as redes sociais para pedir “Fora Bolsonaro” e manifestar apoio a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República. “Fora Bolsonaro! A hora é agora e a nossa história exige! #lula2022”, postou o artista pernambucano no Twitter.

A postagem foi feita um dia após o ex-presidente Lula participar de um encontro com músicos para tratar sobre questões referentes à pasta da Cultura. Além de Lenine, a reunião contou com a presença de artistas como Gaby Amarantos, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, Teresa Cristina, Paulinho da Viola e Maria Rita, entre outros.

Confira a postagem de Lenine.

Fora Bolsonaro! A hora é agora e a nossa história exige! #lula2022 #repost @lulaoficial Ontem estive com artistas e personalidades que admiro. A música e a arte nos ajudam a sorrir, encarar os dias difíceis e nos trazem esperança. (...)



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/nSkyySJPRW — Lenine (@Lenineoficial) March 30, 2022

