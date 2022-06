Luísa Sonza critica boicote de marcas a artistas que apoiam Lula: "desacato à sociedade"

Apoie o 247

247 - Uma das maiores artistas da atualidade no Brasil, Luísa Sonza disse à Folha de S. Paulo que quer, além de cantar, discutir política. Ela se apresentou na noite de quinta-feira (16) na Micareta São Paulo, festividade que antecede a Parada LGBT.

Sonza foi a responsável por denunciar, há pouco mais de uma semana, boicote de marcas a artistas que apoiam o ex-presidente Lula (PT), principal adversário de Jair Bolsonaro (PL) na eleição presidencial deste ano e favorito para vencer o pleito. "É ano de eleição. Não tem como não se posicionar. E por se posicionar não é só dizer em quem vota, mas discutir política. Nós, jovens, precisamos discutir política. Bloquear ou dificultar essa discussão é um desacato à sociedade", declarou a cantora.

Perguntada sobre ter medo de represálias e ameaças por seu posicionamento, a artista disse que "não tem medo de nada" e garantiu que continuará falando de política, mesmo não sendo vantajoso comercialmente. Ela apenas lamentou que artistas menores sofram mais com a pressão das marcas. "Nunca tive muitas papas na língua. Sempre me posicionei e isso não vai mudar nunca. O que eu recebi foi a notícia de que outras pessoas que não têm o mesmo tamanho que eu estão sendo barradas por marcas. Pelo meu tamanho, com meus números, consigo fazer o que quero, mas outras pessoas não".

