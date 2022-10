Luiz Galvão, fundador dos Novos Baianos, morre aos 87 anos, em São Paulo

Natural de Juazeiro, ele foi internado no dia 16 de setembro em São Paulo. Letrista do grupo que se tornou sucesso em todo país, Galvão foi também poeta e romancista. edit

247 - A causa da morte não foi divulgada, mas Galvão estava internado desde o dia 16 de setembro, quando deu entrada na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, com suspeita de hemorragia gastrointestinal. No dia 18 do mesmo mês, ele foi transferido para o Incor - Instituto do Coração, também na capital paulista. As informações são do portal G1.

A morte foi confirmada pela esposa do artista. Ainda não há informações sobre o sepultamento.

Segundo a família, Galvão foi hospitalizado no dia 13 de setembro após um mal estar, e chegou a receber alta no dia 14. No entanto, no mesmo dia, teve de voltar e ser hospitalizado. Pela gravidade, acabou foi intubado e foi mantido na UTI.

Durante o período de internação, a família de Luiz Galvão afirmou que ele chegou a passar uma noite no corredor de um pronto-socorro. O artista também passou por uma cirurgia vascular no final do mês de setembro.

