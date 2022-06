Lula defende a criação de comitês culturais em cada estado

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a criação de comitês culturais em cada estado brasileiro.

"Não vamos apenas recriar o Ministério da Cultura. Vamos criar comitês culturais em todos os estados do Brasil para que possamos democratizar o acesso à cultura", disse.

"Nós temos a obrigação de fazer uma grande conferência nacional para discutir a cultura nesse país", acrescentou.

De acordo com o ex-presidente, "a cultura é uma indústria que pode gerar milhares de empregos no Brasil". "E o que a gente precisa é criar as condições para que isso aconteça".

