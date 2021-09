Lula: “eu tive a honra de ter Mamberti como amigo e companheiro, em tantos momentos, e jamais o esquecerei”

Ex-presidente se pronunciou em suas redes socias a respeito do falecimento do ator e ativista Sérgio Mamberti, que também foi um dos fundadores do PT edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se pronunciou em suas redes socias a respeito do falecimento do ator Sérgio Mamberti, que também foi um dos fundadores do PT. O artista estava internado em um hospital da rede Prevent Sênior, na capital paulista. Mamberti foi um dos maiores atores da dramaturgia nacional.

“Eu tive a honra de Sérgio Mamberti como amigo e companheiro em tantos momentos ao longo de décadas, e jamais o esquecerei. E sei que o Brasil também jamais o esquecerá”, disse Lula.

Confira a nota do ex-presidente lamentando a morte do ator:

Nota de pesar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo falecimento de Sérgio Mamberti:

“Sérgio Mamberti foi um dos maiores atores da história do Brasil, além de escritor e diretor, um homem de teatro completo, e um ser humano de coração e generosidade imensas, sempre disposto a ajudar e lutar pela democracia, pela cultura, pelas causas sociais, a fazer o bem ao próximo. A sua contribuição para a cultura brasileira nos palcos, no cinema, na TV, na Funarte e no Ministério da Cultura, na construção de políticas públicas para as artes nacionais é imensa. Se o povo brasileiro o admirava pelo seu talento, quem o conhecia de perto o admirava pela sua humildade, carinho e inteligência.

Foi fundador e militante do PT e sempre esteve ao lado das causas dos povo brasileiro. Eu tive a honra de tê-lo como amigo e companheiro em tantos momentos ao longo de décadas, e jamais o esquecerei, e sei que o Brasil também jamais o esquecerá. Meus sentimentos e solidariedade aos filhos, familiares, amigos, companheiros e admiradores de Sérgio Mamberti.

Luiz Inácio Lula da Silva”

