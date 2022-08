Lula lança livro sobre o papel do Brasil no mundo

Apoie o 247

ICL

Do site Lula.com.br – Durante os dois mandatos do presidente Lula, a palavra “Brasil” ganhou nova dimensão no plano internacional. Ao mesmo tempo em que promovia um processo de desenvolvimento com distribuição de renda sem igual em sua história, o governo adotava uma política de relações exteriores altiva que, privilegiando o diálogo e a solidariedade, colocou o país em posição de protagonismo nos grandes debates globais e elevou a estima e o respeito pelos brasileiros em todo o mundo.

Essa história foi registrada em milhares de imagens captadas por Ricardo Stuckert, fotógrafo oficial da Presidência da República nos dois mandatos de Lula e que até hoje o acompanha. Parte destas fotos foram reunidas no livro “O Brasil no mundo: 8 anos de governo Lula”.

A publicação será lançada nesta segunda-feira (22/08), às 19h, no Memorial da América Latina, em São Paulo (SP), em evento reservado a convidados e à imprensa. O evento será transmitido pelas redes sociais do ex-presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As fotos são organizadas de forma cronológica, em um resumo singular e potente das reuniões e encontros de Lula no exterior com seus homólogos, chefes de Estado e de governo e outras lideranças mundiais. Cada uma delas é acompanhada de um breve texto que contextualiza o momento em que foram captadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais do que a documentação da agenda de um presidente, as fotos de Stuckert também fixam na memória nacional etapas importantes da construção de um Brasil que se inseria de forma soberana e criativa no mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como afirma o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, no texto de apresentação do livro, ele não é um balanço da política externa brasileira, mas sim “o testemunho de nosso potencial como país e como povo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.