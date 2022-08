'Marighella' é o grande vencedor do 21º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

Apoie o 247

ICL

247 - "Marighella" é o grande vencedor do 21º Grande Prêmio do Cinema. A cerimônia de premiação aconteceu na noite desta quarta-feira (10), na Cidade das Artes Bibi Ferreira, no Rio de Janeiro. As informações são do portal G1.

Dirigido por Wagner Moura, o longa sobre o guerrilheiro levou oito Troféus Grande Otelo. Entre eles, Melhor Longa-Metragem Ficção, Melhor Primeira Direção de Longa-Metragem e Melhor Ator (veja lista completa abaixo).

Dira Paes, Seu Jorge, Zezé Motta e Rodrigo Santoro estão na lista de atores premiados no evento. No total, 32 prêmios foram entregues.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A cerimônia foi comandada por Camila Pitanga e Silvero Pereira. O ator também soltou a voz no palco e interpretou as canções "Sujeito de Sorte", "Maria Maria" e "Dias Melhores Virão".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.