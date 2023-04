"Meu caro amigo, me perdoe por essa demora", diz presidente de Portugal a Chico Buarque sobre Prêmio Camões

Apoie o 247

247 - O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou seu pesar pela espera de quatro anos para a entrega do Prêmio Camões a Chico Buarque , mencionando que alguns "não gostaram" da atribuição do prêmio ao brasileiro, em indireta a Jair Bolsonaro (PL). "Meu caro amigo, me perdoe, por favor, por essa demora", disse o líder ao músico e escritor brasileiro, segundo a agência portuguesa Lusa.

O presidente falou durante a cerimônia de entrega do prêmio, que ocorreu no Palácio de Queluz, em Sintra, na presença do presidente do Brasil, Lula (PT), e do primeiro-ministro português, António Costa, nesta segunda-feira (24).

"Saudando a decisão do júri do Prémio Camões e as razões da sua decisão, suspeito que por uma vez ninguém precisaria da fundamentação dessa decisão, de tal forma ela se impõe como evidência, acima de tudo poética, mas também romanesca", disse Rebelo.

A entrega do Prêmio Camões a Chico Buarque acontece quatro anos depois de ser anunciada em 21 de maio de 2019. A demora se deu pois Bolsonaro se recusou a assinar o diploma do prêmio, o que levou Chico a declarar: "a não assinatura do Bolsonaro no diploma é para mim um segundo Prêmio Camões".

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que a espera para entregar este prêmio a Chico foi "como os admiradores esperam por aqueles que admiram, como os amigos esperam uns pelos outros". Ele acrescentou: "pode-se dizer que quatro anos é uma longa espera para concretizar. Mas não importa chorar o leite derramado. O prêmio foi anunciado em 2019 e entregue pessoalmente em 2023, mas ninguém se importará em saber a que diz respeito. Ele diz respeito a todos os anos".

