Morre o cantor e compositor Eduardo Gallotti, o inventor das rodas de samba modernas do Rio

247 - O cantor Eduardo Gallotti, 58 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (12), na Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio. Ele sofria de câncer. De acordo com o seu irmão, Hélion, ele passou mal durante a noite dessa quarta-feira (11).

O músico foi responsável pelo nascimento das principais rodas de samba na cidade do Rio de Janeiro, como a do Severina, do Sobrenatural, do bar Emporium, do Trapiche Gamboa, e também pela do Cadongueiro, em Niterói.

O velório do artista será nesta quinta, às 14h, na Capela do São João Batista. O enterro acontecerá às 16h30 no cemitério de mesmo nome, em Botafogo.

