Mulher de Aldir Blanc é internada com coronavírus

247- Mari Blanc, mulher de Aldir Blanc internado desde o dia 10 na UTI do Pedro Ernesto, está internada na Casa de Saúde São João de Deus, em Santa Teresa. Está com coronavírus. Passou mal ontem com enjôo, febre e perda de paladar e olfato. A informação do jornalista Ancelmo Gois, em sua coluna no jornal O Globo.

O co-autor de "O Bebado e a equilibrista" chegou ao hospital universitário com infecção urinária, teve pneumonia e também foi testado para covid-19.

