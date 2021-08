Paolla Oliveira critica Bolsonaro: 'Que tipo de liderança é essa que prefere ver a população armada à alimentada?'

Atriz compartilhou capa do jornal Extra nas redes sociais com a pergunta. Nos comentários, chegou a rebater mensagem de eleitora bolsonarista edit

247 - A atriz Paolla Oliveira postou neste sábado (28) no Twitter a capa do jornal Extra que destacava frase de Jair Bolsonaro desta sexta-feira (27) incentivando a compra de fuzis em vez de feijão pelos brasileiros.

“Que tipo de liderança é essa que prefere ver a população armada à alimentada?”, indagou a atriz, junto com a postagem. “Na verdade sabemos bem que tipo de liderança é essa. #ForaBolsonaro”, ela mesma respondeu.

Nos comentários, Paolla recebeu críticas e até rebateu o comentário de uma eleitora bolsonarista. “Acho que uma coisa nada tem a ver com a outra. O ‘Fique em casa’ acabou com a economia e isso não é culpa do Presidente, mas dos Governadores e do STF”, disse a seguidora. “Você realmente acredita nisso que está escrevendo? Não é possível”, rebateu Paolla.

Que tipo de liderança é essa que prefere ver a população armada à alimentada? Na verdade sabemos bem que tipo de liderança é essa. #ForaBolsonaro pic.twitter.com/HcmdrIMUkF — Paolla Oliveira (@paolla) August 28, 2021

