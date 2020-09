Pelada com cabeça de Bolsonaro provoca ameaças de morte a coletivo de arte (vídeo)

247 - A cabeça de Jair Bolsonaro rolou e caiu no fundo da redes - não, sem antes ser chutada por peladeiros de rua do bairro do Bom Retiro, em São Paulo. O coletivo de arte Indeclive criou o conceito: cabeças de silicone de líderes populistas transformadas em bolas de futebol.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “a pelada com a cabeça do presidente é o mais novo capítulo do projeto “Freedom Kick”, ou chute da liberdade, uma ação do coletivo americano de arte de rua Indecline com o artista plástico espanhol Eugenio Merino. A iniciativa promove partidas de futebol amador em que as bolas são réplicas de silicone de cabeças de líderes que o grupo define como populistas —além do brasileiro, já entraram em campo o russo Vladimir Putin e o americano Donald Trump.”

A matéria ainda informa que “segundo um representante anônimo do Indecline —o coletivo não revela a identidade de seus integrantes—, o futebol tem peso maior do que a religião, globalmente, mesmo fora da época da Copa do Mundo. Além disso, é uma forma de reunir as pessoas, muito importante para famílias inteiras na Europa e nas Américas Central e do Sul. Por isso o esporte foi escolhido para criticar líderes que o grupo considera ousados e descarados, acrescenta.”